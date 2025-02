Ilfattoquotidiano.it - “Biglietti falsi? Me li ha dati David Parenzo. Volevo far conoscere il canepardo a Carlo Conti”: il tiktoker Luca Scazzi fermato all’Ariston e denunciato

Un tentativo di intrusione che ha dell’incredibile, quello messo in atto dae inviato de La Zanzara, durante una delle serate del Festival di Sanremo 2025. L’uomo ha cercato di entrarecone in compagnia del suo cane, Nonsichiama, reso celebre sui social per il suo manto tatuato a macchie di leopardo, tanto da essere soprannominato ““.Come documentato dai video pubblicati dallo stessosu TikTok e rilanciati da Sanremo News, il, paragonato a un “novello Cavallo Pazzo” (celebre disturbatore televisivo), è stato immediatamentedalla sicurezza del Festival e dai carabinieri. Anche i, chesosteneva di aver ricevuto dal co-conduttore de La Zanzara,, si sono rivelati.“faril”, ha spiegatoa Fanpage.