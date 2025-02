Ilrestodelcarlino.it - Biciclette e multe

Bologna, 15 febbraio 2025 – Mercoledì 12 febbraio ore 8.50, cantiere di via indipendenza. Noto con stupore che non c'è alcun vigile all'incrocio di via Marsala mentre lesfrecciano impunite sotto al portico e se ti azzardi a dire qualcosa vieni pure preso a male parole. Niente da fare con certi ciclisti: hanno ragione loro anche se talvolta rischiano di investirti. Mi chiedo a questo punto dove è il controllo che magari finisce con qualche bella multa per chi sgarra. Paola Rovinetti Risponde Beppe Boni Via Indipendenza nel bel mezzo dei cantieri, ore 19,30 di una giornata qualsiasi della settimana scorsa. Contiamo in pochi minuti il passaggio di tredici: tre fanno lo slalom tra i passanti sotto i portici, quattro viaggiano serenamente contromano, tre sono prive di segnalazioni luminose, solo tre sono in regola in tutto e per tutto.