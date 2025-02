Oasport.it - Biathlon, Mondiali Lenzerheide 2025. ‘Identikit’ Sprint maschile. La Norvegia punta allo storico sorpasso sulla Germania

Leggi su Oasport.it

Sabato 15 febbraio assisteremo alla, terza delle dodici competizioni dalle quali è formato il programma deidi, in corso di svolgimento a. Il format conferirà titolo iridato per la XL volta nella storia. La prima fu nel 1974.Questa prova sorpassa il mezzo secolo di vita ed è la prima gara alternativa all’originale “individuale”. Venne difatti concepita all’inizio degli anni ’70 dimezzando distanza e numero di poligoni rispetto all’unico canone esistente all’epoca. La novità principale era rappresentata dai differenti connotati della penalità per ogni errore al poligono. Non un’aggiunta sul tempo, bensì metri in più da percorrere in pista.Senza dubbio, l’innovazione è riuscita. D’altronde, a partire dagli anni ’90, laè diventata il format più utilizzato nella Coppa del Mondo, tramutandosi quindi nel nuovo paradigma a cui ogni atleta deve riferirsi per essere competitivo in ogni dove.