Beyuku verso la riconferma dubbio in attacco

Se valesse la regola per la quale, con le squadre che le stanno davanti, il Modena riesce sempre a cadere in piedi e a sorridere, allora ci aspettiamo una squadra con atteggiamento e impeto dirispetto a quello visto una settimana fa a Marassi. Come spesso si racconta in questi casi, l’occasione per dimostrare Genova è stata solo spiacevole parentesi è ghiotta. Gli obiettivi sono molteplici: tenere a distanza la zona calda, avvicinare quella della gloria, anche perché in questo clamoroso incastro un successo sullo Spezia con contemporaneo risultato utile della Cremonese tiene in vita il playoff di fine stagione. Assente Di Pardo per infortunio e Battistella per squalifica (oltre all’influenzato Bozhanaj) saggiamente Mandelli riflette sulla titolarità dia destra, tenendosi la possibilità di avere l’opzione Magnino in panchina in caso di bisogno a centrocampo nella ripresa in una gara che si preannuncia piuttosto atletica e muscolosa.