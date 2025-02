Ilgazzettino.it - Beve il caffè dal vicino, poi tenta di soffocarlo e lo assale con le forbici: donna 46enne in carcere, ferito un 64enne. Mistero sul movente

Leggi su Ilgazzettino.it

BELLUNO - Via Arturo Dell?Oro si stacca da via Sopracroda sulla sinistra salendo in Col di Roanza. Dopo lo slargoalla scuola, la stradina scende sul costone e diventa stretta, incassata.