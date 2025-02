Sololaroma.it - Betis-Real Sociedad, il pronostico de LaLiga: intriga la combo MG

Dopo le sfide dei playoff di Champions, Europa e Conference League, tornano protagonisti i campionati nazionali. Domenica 16 febbraio andranno in scena quattro sfide del 24° turno de: il programma di giornata si chiuderà con il match delle 21:00 traal Benito Villamarin. I padroni di casa partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 2.40, mentre il pareggio e il successo della squadra ospite sono dati entrambi a 3.10.Come arrivano al matchIlarriva dalla vittoria esterna per 3-0 nel playoff di Conference League contro il Gent, ma in campionato non sta attraversando un buon momento di forma. La squadra di Manuel Pellegrini ha vinto solo una delle ultime partite de(1-0 contro il Mallorca), mentre nelle ultime due giornate ha pareggiato 2-2 contro l’Athletic Club e perso in rimonta 3-2 contro il Celta Vigo, scivolando in dodicesima posizione in classifica con 29 punti.