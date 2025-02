Oasport.it - Bertolucci su Sinner: “Si è tolto una scimmia: scelta pragmatica, a Roma da numero 1”

Jannikdovrà scontare una squalifica di tre mesi: fino al 4 maggio non potrà disputare un incontro agonistico e dovrà dunque saltare i cinque tornei che aveva in programma nelle prossime settimane (tra cui ben quattro Masters 1000). Il1 del mondo ha raggiunto un accordo con la WADA, che aveva presentato ricorso al TAS in seguito all’assoluzione emessa dall’ITIA per la positività al Clostebol riscontrata ormai un anno fa a Indian Wells.Il fuoriclasse altoatesino tornerà in scena agli Internazionali d’Italia, che incominceranno il prossimo 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico di. Il 23enne osserverà Alexander Zverev e Carlos Alcaraz per capire se potrà presentarsi davanti al proprio pubblico con ancora in dote il primo posto nel ranking ATP. Resta un senso di ingiustizia, perché è stata riconosciuta l’innocenza dell’atleta (“non voleva derubare” si legge nel comunicato WADA), ma è stata punita quella che l’Agenzia Mondiale Antidoping ha ritenuto essere una negligenza.