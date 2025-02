Ilgiorno.it - Bersani inaugura la scuola politica dei dem monzesi

Un Pd monzese che pensa ai giovani, creando ponti tra generazioni. Sotto questo intento si inquadra l’arrivo dell’ex segretario Pierluigia Monza mercoledì prossimo (al liceo Dehon alle 18), pronto a confrontarsi con quattro giovani interlocutori del partito. E sotto questo segno sarà ladi formazioneche inizierà da sabato 22 febbraio, per concludersi, in sette lezioni, il 10 maggio. "Riproponiamo con entusiasmo per il secondo anno ladi formazione– spiega Valerio Imperatori, segretario del Pd Monza – dopo il passato successo, e dopo la partecipazione riscontrata ai nostri workshop rivolti ai ragazzi dai 16 ai 25 anni". "Nell’incontro conal Dehon sarò io in dialogo con lui – afferma Sarah Brizzolara, giovane consigliera comunale del Pd e componente della segreteria nazionale – insieme agli altri giovani Lorenzo Gentile (consigliere comunale Pd), Badr Chatoui (attivista dei Giovani musulmani), e ai sedicenni neo-tesserati Valeria D’Addea e Emanuele Vergnano".