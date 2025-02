Bergamonews.it - Bergamo, il Comune stanzia 450.000 euro per la riqualificazione di 48 alloggi pubblici

. La Giunta comunale ha approvato 2 progetti riguardanti l’efficientamento energetico di 48, uno per la sostituzione degli infissi di 18SAP a Colognola e uno per la manutenzione straordinaria di impianti in 30SAP in diversi quartieri.“Manutenzione straordinaria serramenti edifici istituzionali e culturali, anno 2024 – secondo lotto”L’intervento interesserà tre palazzine del Servizio Abitativo Pubblico (SAP) situate in via Einstein 51, 53 e 55, nel quartiere di Colognola. Il progetto prevede la sostituzione completa di infissi e avvolgibili ammalorati, migliorando il comfort abitativo e l’efficienza energetica degli edifici.L’intervento, dal valore di 200.000, avrà una durata complessiva stimata di 88 giorni lavorativi.L’obiettivo è migliorare il benessere degli inquilini e preservare il decoro del patrimonio comunale.