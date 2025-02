Ilrestodelcarlino.it - Berco, manifestazione davanti alla prefettura: “Uniti per gli operai”

Ferrara, 15 febbraio 2025 – È stata un’altra giornata campale, quella di ieri, per i lavoratori dello stabilimentodi Copparo. Sfidando pioggia battente, vento e temperature rigide hanno cominciato a radunarsi sino alle 6 del mattino dinanzi alle portinerie della fabbrica in presidio, consapevoli che in gioco vi è il loro futuro e quello dell’importante e storica realtà produttiva. E non si sono tirati indietro nemmeno quando le organizzazioni sindacali e le Rsu hanno chiesto loro di spostare il presidio alle porte delladi Ferrara, dove si è tenuto l’incontro richiesto al prefetto Massimo Marchesiello dalle segreterie territoriali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uil Uilm per discutere di ordine pubblico in occasione delle azioni di mobilitazione. L’obiettivo? Evitare che lo sconforto possa tramutarsi in rabbia, originando episodi sgradevoli.