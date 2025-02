Fanpage.it - Beppe Sala si lancia come candidato per la presidenza di Regione Lombardia: “Pronto a tutto”

Leggi su Fanpage.it

parla del proprio futuro dopo la scadenza del secondo mandatosindaco di Milano, nel 2027. "Iogovernatore in? Perché no, c'è un elettorato moderato da conquistare al Nord. Franco Gabrielli potrebbe entrare in politica"