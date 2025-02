361magazine.com - “Bella stronza” di Masini nella versione revenge di Fedez all’Ariston

” portata daa Sanremo 2025 ha fatto molto parlare.anche ladidel testo di, che si aggiudica il terzo postoserata delle coverSanremo 2025 – “Sulla pancia ho una ferita/ che mi ha fatto meno male”, “Riusciremo mai a ferire chi ci odia/ come chi ci ama per davvero”.sul palco dell’Ariston, al di là del gossip, sorprende ed emoziona. Il rapper rovescia il senso della canzone di Marco, che lo ha accompagnatoserata cover, e sostituisce le strofe del testo originale: “Ti ho dato tutte le ragioni per essere una”.Leggi anche–> Sanremo 2025 la serata delle cover: dalla top 10 ae la suadi “” a Benigni e la strepitosa Geppi CucciariA chi ha dedicato il testo a Chiara Ferragni o ad Angelica Montini? Non è dato saperlo, ma il risultato è sorprendente ed è piaciuto anche agli addetti ai lavori, ai tecnici che lo hanno applaudito.