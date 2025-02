Liberoquotidiano.it - "Bella str***a"? Le ultime clamorose parole (cambiate). Fedez canta poi scappa senza parlare: è un caso

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Ti ho dato tutte le ragioni per essere unastronza". Si chiude con un mea culpa, assente nel testo originale, una delle cover più attese della quarta serata de Festival di Sanremo, quella proposta dae Marco Masini. Tutti e due in nero, il pubblico apprezza, il duetto è riuscito. Resta un dubbio: il riferimento diè più alla ex moglie Chiara Ferragni a più alla presunta terza incomoda, Angelica Montini. Solo i diretti interessati, con ogni probabilità, lo capiranno, anche se Fabrizio Corona ha una opinione ben precisa (e ovviamente è quella più maliziosa). "Confondi lo schifo con l'amore",che ha cambiato alcune delle barre più "scandalose" distr***za con versi autobiografici comunque molto duri e sentiti. "Non riusciremo mai a ferire chi ci odia come chi ci ama davvero.