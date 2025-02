Juventusnews24.com - Behrami elogia Renato Veiga: «Parla tanto con la squadra e ha questa grande qualità». Poi fa il paragone con Calafiori

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sul difensore della JuventusL’ex calciatore Valonhato a Dazn per analizzare il nuovo difensore della Juvee le sue prime partite in bianconero.PAROLE – «è un giocatore che apprezzo tantissimo,con lae comunica in italiano. Nasce da centrocampista, davanti alla difesa, e riesce a verticalizzare. Perciò quando la situazione sarà un po’ più tranquilla, un po’ più propositiva nella Juve, lui è un giocatore che può andare a fare il ruolo che facevacon l’impostazione da dietro».Leggi su Juventusnews24.com