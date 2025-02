Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni settimanali dal 15 al 21 febbraio 2025: Finn chiede perdono a Steffy

Leggi su Superguidatv.it

Cosa ci attende nella settimana dal 15 al 21nella soap americana? L’appuntamento quotidiano su Canale 5 con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso degli episodiassisteremo ai tentativi didi riconciliarsi con, tramedal 15 al 21è a casa di Eric, e imploradi tornare da lui e perdonarlo per essersi avvicinato alla madre naturale. Lei non riesce a nascondergli di provare ancora un sentimento forte per lui, ma non riesce a capire come abbia potuto far entrare Sheila nella loro vita, mettendo in pericolo lei e i bambini.La scarcerazione della Carter ha gettato un’ombra di paura sulla vita di, che teme costantemente per la sua incolumità e quella dei suoi bambini.