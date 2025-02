Sport.quotidiano.net - Bayer Leverkusen – Bayern Monaco in tv e in streaming: dove vedere il big match di Bundes

, 15 febbraio 2025 – Se ilvuole avere qualche possibilità di insidiare ilfino alla fine del campionato non può fallire questo. Dall'altra parte, però, ci sarà una squadra che ha una ghiotta possibilità di lanciarsi in fuga solitaria e di portarsi a +11 sulla seconda piazza. Insomma, quella che andrà in scena oggi traalla BayArena è una sfida che può segnare definitivamente laliga 2024/2025. I bavaresi si trovano in cima con 54 punti conquistati finora, otto in più della squadra di Xabi Alonso al secondo posto. Kompany e i suoi sono una corazzata che in campionato arriva da sette vittorie nelle ultime sette gare, con l'ultima sconfitta (contro il Mainz per 2-1) che è datata 14 dicembre. Inoltre, i bavaresi sono reduci dal successo nell'andata dei playoff di Champions contro il Celtic, un'ottima iniezione di fiducia che ha permesso a Kane e compagni di mettersi in una posizione decisamente comoda in vista del ritorno che si giocherà martedì 18 febbraio all'Allianz Arena.