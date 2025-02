Ilveggente.it - Batosta per Sinner, c’è il verdetto: la squalifica è una mazzata

Leggi su Ilveggente.it

per: c’è il. Nelle scorse ore è uscita la richiesta ufficiale contro Jannik. Una vera e propriaColpo basso, difficile da digerire, per Jannik. Il tennista azzurro come sappiamo il prossimo mese di aprile conoscerà il suo futuro: il Tas di Losanna si esporrà su quello che è stato il ricorso presentato dalla Wada in merito alla sua assoluzione dopo il caso Clostebol. E adesso arriva anche la conferma della richiesta ufficiale.per, c’è il: laè una(Lapresse) – Ilveggente.itSì, ha parlato al quotidiano La Stampa il portavoce dalla Wada James Fitzgerald, che intanto ha detto questo: “Come abbiamo dichiarato a settembre, la Wada ritiene che la conclusione di ‘nessuna colpa o negligenza’ non fosse corretta secondo le norme correnti.