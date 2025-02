Lanazione.it - «Basta! Tariffe rifiuti fuori controllo»

Arezzo, 15 febbraio 2025 – «» Oltre 35 milioni le eccedenze che i comuni delle province di Arezzo, Siena e Grosseto hanno maturato negli ultimi 3 anni da riconoscere al gestore entro la scadenza della concessione del 2033 "Come abbiamo sostenuto da anni in tutte le sedi possibili, dalle assemblee ai tribunali, serve arginare un sistema diabolico di cui non vogliamo essere partecipi" dichiara il Vicesindaco con delega ai Tributi Devis Milighetti. L'attuale meccanismo tariffario, che impone un limite di aumento delleTari alla luce del metodo tariffarioArera, se da una parte limita gli aumenti ai cittadini che sarebbero sconsiderati, dall'altra sta comportando la creazione di cosiddette "eccedenze" che dovranno essere riconosciute al gestore Sei entro la scadenza del contratto del 2033 e che si ripercuoteranno nel futuro nelle amministrazioni locali e nei cittadini.