Ilrestodelcarlino.it - Basketreggio e Jolly tra le mura amiche

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si gioca stasera l’ultima giornata della prima fase di Dr1. Alle 20,30 appuntamento interno per il(16), che a Villa Sesso ospita Castelfranco (12): i cittadini, con la sconfitta di Anzola, si sono preclusi l’accesso alla fase "verde", riservata alle prime 5: potrebbero ancora raggiungere il Magik Parma (18), impegnato in casa alla stessa ora contro la Pallacanestro Correggio (10), ma sono in svantaggio nel quoziente canestri coi ducali negli scontri diretti. La sfida odierna diventa un’occasione per rodare la forma in fase della fase rossa, dove si decideranno i giochi salvezza. A quest’ultima parteciperà anche Reggiolo (14), che sempre alle 20,30 fa visita al Mo.Ba Modena (32), mentre alla stessa ora un Basket(24) già certo della fase "verde" gioca in via I Maggio con Anzola (12).