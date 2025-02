Oasport.it - Basket: Trento all’ultimo atto in Coppa Italia, decisivo il finale contro Trieste

Leggi su Oasport.it

La Dolomiti Energia Trentino è la seconda squadra finalista della2025. Battuta la Pallacanestroper 82-79 all’Inalpi Arena di Torino. Raggiunge così l’Olimpia Milano che aveva battuto in precedenza Brescia nella prima semi. Decisivi i 18 punti di Lamb e gli 11 di Ellis, dall’altra parte non bastano i 25 di Ruzzier e i 21 di Brown.Avvio ricco di errori, con percentuali basse, e ne approfittache mette a segno il primo parziale con 4 punti segnati da Mawugbe. Poi tripla e canestro di Pecchia vale il +7, conche non riesce a rispondere. Piano piano, però, i friulani accorciano il gap, con la tripla di Ruzzier che vale il -2. Resiste la squadra di Galbiati in vantaggio, ma nell’ultimo minuto di gioco blackout die un parziale di 8-0 mandaavanti al primo stop sul 23-13.