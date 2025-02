Anteprima24.it - Basket, Paperdi JuveCaserta: tre gare in una settimana per la squadra di coach Cagnazzo

Tempo di lettura: 4 minutiAltre trein unaper il campionato di serie B nazionale con la2021 impegnata in due trasferte quanto mai difficili sui campi di Livorno e Roseto, intervallate dall’infrale interna con Chieti. Per i bianconeri si comincia domani, domenica, alle 18.00, sul campo della Pielle Livorno, una delle formazioni costruite per cercare quel salto di categoria sfuggito nella scorsa stagione, quando nellatoscana militavano anche Matteo Laganà e Modou Diouf, attuali giocatori della. Con trascorsi livornesi, ma sponda Libertas, altri due bianconeri: Gianluca Giorgi nella stagione 2017/2018 ed Antonello Ricci, che lo scorso anno con l’altro team labronico ha ottenuto la promozione in Lega2. Ini livornesi hanno modificato il loro roster, cedendo alla Fabo Herons Montecatini l’ala/centro Alessandro Paesano e prelevando dalla stessa società termale Dmytro Klyuchnyk, centro di 211 cm, che esordirà proprio domani con la maglia n.