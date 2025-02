Oasport.it - Basket: Olimpia Milano in finale di Coppa Italia, Brescia piegata nell’ultimo quarto

L’EA7 Emporio Armaniè la prima squadra finalista della2025. Battuta la Germaniper 69-74 all’Inalpi Arena di Torino: aspetta la vincente di Trento-Trieste, in campo in serata. Decisivi i 19 punti di Shavon Shields e i 14 di Nikola Mirotic, dall’altra parte non bastano i 20 di Maurice Ndour e i 17 di Miro Bilan.Prime fasi a tinte milanesi, con Mannion e Shields che aprono con uno 0-5 subito replicato da Ivanovic e Bilan. L’equilibrio, per buona misura, resta anche se ancora Shields, aiutato da Dimitrijevic, riporta a cinque i punti dell’EA7 di vantaggio. Pian piano, però, la Germani riesce a ricucire: tanta lunetta, tanta capacità didi imbrigliare in parte l’attacco milanese, e alla fine anche Bilan che sigla il 16-16 dopo 10?.parte meglio nel secondo periodo, andando avanti di quattro punti, solo che da quel momento arriva una fiammata da parte di, anzi di Shields con accenni di Gillespie e Mannion, poi è anche Bolmaro a far sì che l’salga sul +3 (27-30).