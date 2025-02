Sport.quotidiano.net - Basket giovanile. Under 19 ko, colpo invece dell’U17

Nella settimana delle giovanili biancorosse, arriva una sconfitta di misura per la formazione19 partecipante al campionato di Eccellenza, che cade a Firenze di misura con il risultato di 76-73 e vede così allontanarsi il secondo posto a quattro lunghezze. Sotto di 13 a fine terzo periodo, la Pallacanestro 2.015 si aggrappa ai 21 punti di Sanviti e rientra in partita, ma non riesce a coronare la rimonta. L’17,, inizia con il piede giusto i ‘mini-playoff’ che potrebbe valere l’accesso al ballo delle grandi. Nella poule 5°-8° posto, Forlì supera in gara1 la Fortitudo Bologna 77-69 (21 punti per Casali) e guadagna così una preziosa vittoria. Successi agevoli,, per15 e14 Gold. La prima formazione supera la Vis Ferrara 60-39 con 24 punti di Cappabianca, mentre quella dei più ‘piccoli’ viola il campo della Compagnia dell’Albero Ravenna con il risultato di 54-91 sulle ali dei 18 punti di Cerminara.