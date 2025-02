Basket Coppa Italia | la finale si giocherà tra Milano e Trento

Leggi su Sportface.it

Ladi2024/2025 disitra. La squadra di Ettore Messina ha battuto per 74-69 Brescia, mentreha piegato Trieste 82-79. Entrambe le semifinali si sono dimostrate equilibrate, con la partita trae Trieste che è rimasta in bilico fino agli ultimi attimi sul parquet. Le squadre finaliste torneranno in campo domani, in occasione della sfida conclusiva della competizione.BRESCIA-e Brescia sono le prime due squadre a scendere in campo nella serata di sabato 15. La partita si presenta come una sfida equilibrata e le formazioni procedono punto a punto per tutto il primo quarto, dopo un primo vantaggio di 0-5 per. Al termine dei primi dieci minuti, il tabellone segna un risultato in parità sul 16-16. Il copione si rivela simile anche nel parziale successivo, nel corso del quale Brescia colleziona 17 punti, mentrene raccoglie 18.