Basket B nazionale Inizia il tour de force | Fabriano in casa col Sant’Antimo Jesi a Rieti

5 partite in 15 giorni poi il derby del Palatriccoli traAcademy il 9 marzo prima della sosta del 16 marzoVALLESINA, 15 febbario 2025 –un altrodeper il campionatodi serie B con 5 partite in 15 giorni. Un insieme di risultati che potrebbero definire le posizioni finali di molte protagoniste.Infatti, quando poi si ritornerà in campo per la programmazione domenica dopo domenica, da includere anche la sosta di domenica 16 marzo, resteranno sette partite finali della regular season adre con il derbydel Palatriccoli del 9 marzo. QUILa Ristopro in giocjherà indomenica alle 18 al PalaChemiba contro la Malvin. I biancoblù di coach Andrea Niccolai entrano inHadzicuna fase cruciale della regular season contro ildi coach Gandini che chiama 22 punti in classifica, proprio come la Janus, e rispetto alla partita di andata ha nel suo roster due novità, l’esterno sloveno Ziga Jurcek e l’esperto Gabriele Spizzichini, mentre non ci sono più l’australiano Marshall Nelson e l’ala Andrea Colussa.