Sport.quotidiano.net - Basket a2 femminile. Anche Vigarano trova i virgiliani: continua in casa il ciclo di ferro

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo Roseto, Mantova.ildiper la Pallacanestro, che nel tardo pomeriggio di oggi (ore 18.30), ospiterà al Palail San Giorgio MantovAgricoltura, compagine attestata al quarto posto della graduatoria, con 13 successi e 5 ko. Dopo aver tenuto testa a Roseto per buonissima parte dei 40’, le biancorosse del coach Grilli affrontano un altro top team del torneo, che punta forte sulle esterne Fusari e Orazzo e sulle lunghe argentine Llorente e Fiorotto. Ma non solo. Confermare i progressi a livello di gioco, estendendoli ulteriormente nell’arco dei 40’, dovrà essere uno degli obiettivi della formazione biancorossa per il match di oggi, tanto complicato quanto importante per il prosieguo della stagione di una squadra che, dopo gli ultimi movimenti di mercato, stando nuove certezze ed equilibri.