Inter-news.it - Barzaghi: «Inter, doppio colpo dalla Serie A! La situazione»

In un video sul proprio canale Youtube, Marcoha parlato dell’attualein casae dei prossimi colpi di mercato. MERCATO – Marco, storico volto di Mediaset e vicino al mondo, in un video pubblicato sul proprio canale Youtube, ha commentato il prossimo mercato dell’in vista della sessione estiva. Questo il suo commento: «L’si muove con decisione e punta a undal Bologna: Beukema e Castro. Beukema potrebbe essere l’erede di de Vrij o Acerbi. Ha giocato in Champions e ha continuato a crescere in questa stagione. È molto bravo a guidare la difesa e a colpire di testa. Potrebbe essere lui il rinforzo in difesa, soprattutto perché Tah è sempre più vicino al Barcellona. In attacco, invece, la pista Castro sta guadagnando sempre più consensi, con l’che lo vorrebbe portare al Mondiale per Club.