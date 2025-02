Inter-news.it - Baroni non rassicura la Lazio: «Infortunio Castellanos? Nota negativa!

Tegola per lanel corso del match col Napoli. A pronunciarsi direttamente sull’diè misternel dopo partita. Tra dieci giorni c’è l’Inter in Coppa Italia.CONTRO LA CAPOLISTA – Dopo aver fermato il Napoli in campionato, Marcointerviene su Dazn per analizzare la prestazione dellae aggiornare sull’di: «Il Napoli è forte e credo che la valorizzazione di questa prestazione è di averlo fatto contro la prima in classifica. Ho fatto i complimenti ai ragazzi per lo spirito con cui abbiamo giocato. Io lavoro su tutti e spesso le mie attenzioni sono rivolte a chi gioca meno. Dia per noi è un giocatore forte. Questa settimana ha fatto un solo allenamento perché aveva un problemino alla caviglia. Ha fatto bene tutta la squadra. La prestazione di Isaksen è stata straordinaria.