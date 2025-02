Baritoday.it - Bari-Cremonese 1-1: i biancorossi evitano il ko nei minuti di recupero

Grazie a un'autorete al 93' ilha evitato la seconda sconfitta di fila, pareggiando 1-1 in casa contro la. La formazione ospite, quarta in classifica, aveva trovato la via del vantaggio al 69' con Valot, ma una deviazione di Bianchetti propiziata da Dorval ha riequilibrato il.