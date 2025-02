Thesocialpost.it - Bankitalia, Panetta: “I dazi e la frammentazione commerciale ridurranno il Pil globale”

Nel suo intervento al 31° Forex Annuale a Torino, il governatore della Banca d’Italia, Fabio, ha espresso preoccupazione per le crescenti tensioni geopolitiche e per le politiche commerciali adottate dagli Stati Uniti. Secondo, le politiche protezionistiche, come l’introduzione deie ladei mercati globali, rischiano di ridurre il Pil mondiale, mettendo a rischio la stabilità economica internazionale.Le sfide per l’Europaha sottolineato come l’incertezza derivante dalle politiche commerciali statunitensi stia influenzando gli scambi internazionali, gli investimenti e la crescita. Nonostante queste difficoltà, il governatore ha voluto enfatizzare la forza dell’Europa e dell’Italia, che, a suo avviso, possiedono risorse economiche e un sistema produttivo di eccellenza.