Lanazione.it - Bando per le città murate. A 5 Comuni 826mila euro

Leggi su Lanazione.it

"Oltre venti tra mura e muraglie di, borghi e fortezze toscane, saranno restaurate e rese nella possibilità di essere fruite e godute dai cittadini toscani. La Toscana è impegnata più che mai nel recupero e nella conservazione del proprio patrimonio murario. Le cosiddettesono un bene prezioso che deve essere a disposizione della popolazione ma possono essere anche una risorsa turistica". Così il presidente della Regione, Eugenio Giani, commenta l’esito deldi sostegno per lee le fortificazioni della Toscana pubblicato nel 2024 dalla Regione. Le mura di 22toscani, attraverso questo, torneranno ad animarsi in virtù di un finanziamento di 5 milioni diche favorirà non solo interventi di restauro e conservazione, ma anche premierà progetti che hanno privilegiato il rapporto tra l’esterno dellamurata di riferimento e il suo interno e quelli che hanno previsto azioni di valorizzazione attraverso la creazione di percorsi culturali.