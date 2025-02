Genovatoday.it - Balorda nostalgia di Olly: video, testo e significato della canzone

Leggi su Genovatoday.it

, nome d'arte di Federico Olivieri, è nato a Genova il 5 maggio 2001 ed è cresciuto nel quartiereFoce. È uno dei cantanti in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo e per lui non è la prima partecipazione. Ha gareggiato a Sanremo Giovani nel 2022 con il brano 'L'anima balla'.