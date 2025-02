Ballottaggio in difesa | Acerbi favorito su De Vrij

Leggi su Ilnerazzurro.it

A poco più di 24 ore dalla partita contro la Juventus, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi dovrà risolvere un paio di dubbi di formazione. In primis è da monitorare la situazione relativa a Marcus Thuram, reduce da una botta alla caviglia patita contro la Fiorentina e la sua presenza da titolare per domani sera è in forte dubbio. Mentre l’altro dubbio riguarda chi sarà al centro dellatra Francescoe Stefan Desu DeCome riporta La Gazzetta dello Sport, Inzaghi dovrà risolvere un importantein: certi di un posto Pavard e Bastoni, mentre è tutto da decidere su chi giocherà trae De. L’esperto difensore italiano è tornato a giocare titolare nel match contro la Fiorentina, dove ha messo in campo una grande prestazione, annullando totalmente Moise Kean, uno dei migliori attaccanti di questa stagione.