Ballabio, guida drogato un'auto senza assicurazione e revisione: 5mila euro di multa, a rischio macchina e patente

(Lecco), 15 febbraio 2025 –né. Gli agenti della Polizia locale dihanno levato dalla circolazione un pericolo pubblico. E' un automobilista di 45 anni fermato al volante di una Hyundaiobbligatorie e risultato positivo al drogatest. Oltrel'ammontare delle multe che deve pagare. Gli è stata sequestrata pure lae probabilmente gli verrà revocata pure la. I controlli Il 45enne è stato fermato durante un posto di controllo a, uno dei centri più trafficati, perché è la porta della Valsassina, meta di sciatori ed escursionisti. Lo hanno fermato gli agenti Chiara Gasparini e Alberto Anghileri: il veicolo cheva non avrebbe potuto girare per strada, perché già sospeso dalla circolazione per mancanza die già sottoposto a procedura di sequestro per mancanza di