Lanazione.it - Bagno a Ripoli, nuova sede ed orario per lo sportello Alia

(Firenze), 14 febbraio 2025 -Multiutility informa in una nota che dalla prossima settimana loal pubblico nel comune di(Firenze) si trasferirà in una. L’ Infopoint e Ufficio Tari saranno spostati presso ladella Croce d’Oro a Ponte a Ema ed attivi dal prossimo 20 febbraio, con un nuovodi apertura al pubblico. Lo, in via Longo 1, sarà aperto ogni giovedì mattina (in09-13) per ritirare il kit per la raccolta porta a porta dei rifiuti (sacchi e contenitori), richiedere informazioni sui servizi e sui ritiri a domicilio dei rifiuti ingombranti ed effettuare segnalazioni. Nella mattina del sabato (in09-13) oltre al ritiro delle attrezzature e materiali per la differenziata, richiedere informazioni, fare segnalazioni, sarà anche possibile gestire pratiche Tari, come attivazioni, subentri, cessazioni di utenze.