Game-experience.it - Avowed, Obsidian consente di disattivare i pronomi di genere nelle opzioni dopo le polemiche del “woke”

La personalizzazione del personaggio inha fatto discutere per la presenza deidi, maEntertainment ha deciso di offrire una soluzione che potrebbe chiudere la questione: un’opzioneimpostazioni permette di disattivarli completamente.Questo significa che i giocatori possono scegliere se vedere o meno inella scheda del personaggio, dove erano originariamente inclusi senza alcun impatto sul gameplay o sulla storia. Ricordiamo infatti chescorse settimane la questione deiaveva suscitato un ampio dibattito, culminato con il coinvolgimento di Elon Musk.Il miliardario aveva criticato apertamente la presenza deinel gioco, scatenando una reazione dell’art director Matt Hansen, che ha portato ad un acceso scontro online. NonostanteEntertainment abbia mantenuto il silenzio ufficiale sulla vicenda, la decisione di includere un’opzione per disattivarli potrebbe essere una risposta alle(con tanto di pioggia di recensioni negative su Steamscorse ore), anche se non è stato confermato ufficialmente.