Cityrumors.it - Avevano insabbiato l’omicidio di un paziente: arrestati due medici

In un ospedale, duesono statiper aver occultato il tragico omicidio di un, mascherando la vera causa della morteUn dramma, ma che finalmente è stato portato allo scoperto. Un tragico omicidio, avvenuto in ospedale, ha lasciato dietro di sé per lungo tempo un alone di mistero. La vicenda vede come protagonisti due, ora, accusati di aver occultato la verità su un delitto orribile.di undue– Cityrumors.itLa notte del 12 marzo 2023, un, ricoverato per alcolismo, ha colpito più volte un altro uomo di 73 anni. Mentre quest’ultimo dormiva, lo ha ferito ripetutamente con il manico di uno spazzolino da denti., avvenuto in una stanza condivisa. È stato scoperto solo al momento dell’ingresso di un’infermiera.