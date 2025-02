Ilrestodelcarlino.it - "Avevamo chiesto Medicina per Urbino"

"Dopo dieci mesi dalla presentazione della nostra risoluzione parlamentare, la Regione conferma ufficialmente che nelle Marche c’è una carenza di offerta formativa per le professioni mediche. Ma ora ad approfittarne è soltanto Link". A dirlo è Gianluca Carrabs, di Alleanza Verdi e Sinistra, consigliere comunale ae dirigente nazionale dei Verdi, che sottolinea come già a maggio scorso fosse stata proposta una alternativa allo sbarco della telematica sul suolo marchigiano: "Il 20 maggioal Governo, tramite le nostre deputate Luana Zanella ed Elisabetta Piccolotti, di avviare l’iter per istituire la Facoltà die Chirurgia all’Università di, proprio su mia sollecitazione. La richiesta nasceva dalla necessità di formare nuovi medici e di aumentare i posti disponibili nelle facoltà di, che entro il 2030 dovranno passare da 16 a 30mila, oltre che per la carenza cronica di personale sanitario nelle nostre Ast.