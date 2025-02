Fanpage.it - Avere un’infanzia difficile può alimentare il talento creativo: lo studio del ricercatore italiano

Leggi su Fanpage.it

Fuggire dalla sofferenza aiuta a guardare il mondo con occhi diversi. Un professore dell'Università di Siena ha recentemente approfondito le dinamiche dietro il legame tra il genio artistico e le difficoltà durante l'infanzia, ricordando però come la sofferenza non sia una condizione necessaria per il fiorire del genio.