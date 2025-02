Ilrestodelcarlino.it - Automotive e rilancio del settore

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Parte da Modena l’impegno profuso dall’eurogruppo Ecr per difendere ildalle conseguenze dei provvedimenti legati al Green Deal e contestualmente proporre una serie di azioni che possano accompagnare e sostenere le imprese nelle grandi transizioni tecnologiche, digitali e ambientali. È in programma oggi a partire dalle 10.30 nella Sala Ascom di via Piave 125, il convegno dal titolo ’Il futuro dell’. Un patrimonio da difendere tra ideologia green e sfide di mercato’ promosso dall’eurodeputato Stefano Cavedagna (Fdi-Ecr). Oltre a Cavedagna, sono previsti gli interventi di Michele Barcaiuolo (Fdi), Vincenzo Gibino, Anfia Marco Stella, Vincenzo Credi e Giovanni Copioli. "L’industria automobilistica, che proprio a Modena trova il suo cuore pulsante ricco di storia e di grandi eccellenze, rappresenta oltre il 7% del Pil europeo e garantisce un posto di lavoro a 14,6 milioni di europei con investimenti pari a 60,9 miliardi di euro all’anno.