Auto sbanda e impatta contro il guardrail sulla Telesina: il bilancio è di due feriti

Tempo di lettura: < 1 minutoE' di dueper fortuna lievi ildi un incidente che questa notte ha interessato una Dr che procedeva da Benevento in direzione di Caianello. Poco prima dello svincolo di Ponte il conducente, forse per l'asfalto reso viscido dalla pioggia, ha perso illlo dell'senza per fortuna colpire un altro mezzo finendo la sua corsa sul. Sul posto i Carabinieri di Benevento, il 118 e il personale Anas per la pulizia e il ripristino della carreggiata.