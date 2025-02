Genovatoday.it - Auto ibride: il posteggio è gratis, ma solo per i genovesi

Leggi su Genovatoday.it

per chi viaggia con un'ibrida, mase è genovese. Questa la novità introdotta dal Comune di Genova con la recente approvazione in giunta della modifica della disciplina della sosta a pagamento nelle aree dedicate. L'amministrazione spiega che, comunque, le variazioni non.