Lanazione.it - Auto fuori strada, finisce nel fosso: incidente a Castelnuovo

Leggi su Lanazione.it

Prato, 15 febbraio 2025 – Forse le pessime condizioni meteo e una visibilità non ottimale all’origine dell’le di venerdì sera, dopo le 20, trae Paperino. Un’è infatti finitain via del Crocicchio d’Oro, vicino all’intersezione con via di Giramonte. La vettura – una Opel Corsa bianca – è finita con la parte destra dentro ilche costeggia la. Ieri sera ilera stracolmo d’acqua e si faticava a distinguere il confine tra l’asfalto e l’argine. Sul posto la polizia municipale. Per fortuna non ci sono stati feriti.