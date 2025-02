Ilfattoquotidiano.it - Austria, 23enne accoltella 5 passanti a Villach: morto un 14enne. L’autore arrestato dalla polizia. I racconti: “Sembrava un film horror”

Un uomo di 23 anni hato cinquequesto pomeriggio anel sud dell’. Una persona è morta: secondo la, la vittima è un quattordicenne. L’attacco è avvenuto poco prima delle ore 16 nella piazza principale della cittadinaca., un cittadino siriano, è stato. Il più anziano dei feriti ha 32 anni.L’tore è stato fermato da un passante in auto che lo ha investito. “L’atmosfera in città è inquietante. La piazza principale è vuota”, hanno raccontato alcuni testimoni oculari, mentre i titolari dei negozi e isono visibilmente sotto shock. “undell’orrore. Tutto è accaduto in un attimo”, ha raccontato un passante che ha assistito all’agguato.A fornire dei dettagli sull’attacco è stato il portavoce dellaca Rainer Dionisio.