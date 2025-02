Ilfattoquotidiano.it - Aumento delle spese militari, Vannacci: “Va motivato. Perché con la sanità e la scuola in difficoltà usiamo altri miliardi per la Difesa?”

Non tutti in maggioranza sono entusiasti all’idea – confermata ieri da Ursula von der Leyen e più volte auspicata da Guido Crosetto – che i Paesi Ue possano investirein più per lain deroga ai rigidissimi paletti del Patto di Stabilità. In particolare, già poche ore dopo l’annuncio della presidente della Commissione europea i primi distinguo arrivano dalla Lega, che peraltro pure sulla guerra in Ucraina ha avuto più volte posizioni diverse rispetto agli alleati, soprattutto al Parlamento europeo.Adesso a smarcarsi è Roberto, generale e eurodeputato: “Io non sono contrario in assoluto a undi– spiega al Fatto –. Vorrei però che fossero motivate da qualcosa, che ci fosse una giustificazione.devo spendere qualche miliardo in più?”. La domanda sembra retorica: “Assumiamo che dovremo proteggerci dal nemico e che il nemico sarà la Russia? Stando a quanto sta succedendo, ci sono buoni motivi per pensare che la pace si stia avvicinando.