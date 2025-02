Ilrestodelcarlino.it - Aumenti bus, pressing sul Comune di Imola

, 15 febbraio 2025 – “Troveremo il migliore equilibrio con i sindacati per affrontare questo tema”. Le rassicurazioni, che non convincono però le forze politiche di opposizione, arrivano dalla vicesindaca Elisa Spada, assessora con delega ai Trasporti, intervenuta in Consiglio comunale per affrontare il problema degli ormai imminenti rincari dei biglietti dei bus Tper. Già annunciati a Bologna (dove la corsa semplice passerà dal 1° marzo da 1,50 a 2,30 euro, mentre ci saranno variazioni più contenute su carnet e abbonamenti), glisono destinati a prendere presto forma anche a. E saranno oggetto, lunedì appunto, di un incontro tra Giunta e sindacati. Nel frattempo, la questione è approdata come detto nell’Aula di piazza Matteotti. A portarcela, durante le fasi finali della seduta di giovedì sera, non è stata però la Giunta; bensì il consigliere comunale di opposizione Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia).