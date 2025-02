Puntomagazine.it - Atti persecutori: I Carabinieri notificano a un 43enne il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico

Misura cautelare per ilirpino:didopo minacce e comportamenti aggressivi verso la vittimaIdella Stazione di Frigento hanno notificato, a un quarantaquattrenne irpino,un’ordinanza applicativa della misura cautelare deldiai luoghi frequentati dalla vittima, emessa, su richiesta della locale Procura della Repubblica, dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Avellino. I Giudici hanno altresì prescritto, a carico dell’indagato, l’applicazione del cd..La misura cautelare, si è resa necessaria a seguito di reiterate condotte minatorie e aggressive che l’uomo, avrebbe posto in essere ai danni della persona offesa.Secondo quanto ricostruito daiattraverso l’vità d’indagine, le minacce delsarebbero state accompagnate da ulteriori, reiterate condotte finalizzate a infastidire e a tormentare la vittima, con quell’insistenza tipica che si lega a questo genere di atteggiamenti e che trascende spesso – come in questo caso – in gesti violenti.