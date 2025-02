Thesocialpost.it - Attentato in Belucistan: undici lavoratori uccisi e sei feriti in un’esplosione

Leggi su Thesocialpost.it

QUETTA – Un nuovo attacco ha scosso la provincia pakistana del, dove un veicolo è stato colpito da un ordigno improvvisato, causandomorti e sei. L’è avvenuto in un’area nota per la presenza di numerose miniere di carbone, settore che negli ultimi anni è stato spesso bersaglio di violenze e tensioni.Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l’esplosione è stata provocata da un ordigno collocato sulla strada, un modus operandi già utilizzato in passato in attacchi simili. Nessun gruppo ha ancora rivendicato l’attacco, ma i sospetti si concentrano sull’Esercito di Liberazione Baloch, movimento separatista attivo nella regione e già responsabile di numerose azioni violente contro infrastrutture e.Il, ricco di risorse naturali ma segnato da instabilità politica e sociale, è da anni teatro di una ribellione separatista contro il governo centrale di Islamabad.