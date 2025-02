Dayitalianews.com - Attentato di Monaco, sono morte la bimba di 2 anni e la mamma

Leggi su Dayitalianews.com

Si aggrava purtroppo il bilancio dell’didi Baviera, dove un’auto guidata da un afghano 24enne è piombata sulla folla che stava partecipando ad una manifestazione del sindacato Verdi. Come comunicato dall’Anticrimine regionale, secondo quanto riporta la Dpa, ladi 2gravemente ferita purtroppo non ce l’ha fatta ed è morta. Anche ladi 37, ricoverata in ospedale in condizioni disperate, è deceduta come riferito dalla Dpa, che ha citato l’anticrimine del Land bavarese. Nell’di matrice islamista, secondo la Procura,rimaste ferite 39 persone. L’re era già noto alle forze dell’ordine per precedenti per furto e possesso di droga, come riportato dal settimanale Spiegel, e negli ultimi giorni aveva pubblicato sui social post a fondo islamista, uno poco prima della strage.