Lanazione.it - Attentati, azienda fiorentina lancia barriere anti terrorismo: “Cento eventi coperti nel 2024”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 15 febbraio 2025 - L'attacco a Monaco ha riacceso l’allarme sicurezza in Europa, riportando al centro dell’attenzione la necessità di proteggere gli spazi pubblici. A Firenze, un’ha sviluppato una soluzione innovativa: Secur&Secur, specializzata proprio in sistemi di sicurezza, ha brevettatoprogettate per fermare veicoliti contro la folla. A spiegare il funzionamento è Francesco Mereu, ceo e co-founder insieme a Pierluigi Tarchi. Come nasce l’idea delle vostre? "Dopo glidi Nizza nel 2016 e Barcellona nel 2017, è stato chiaro che serviva una protezione efficace contro gli attacchi con veicoli. Nel 2017 abbiamo sviluppato le nostre, brevettate lo stesso anno. Nel 2018 hanno ottenuto la certificazione e nel 2020 il riconoscimento come brevetto internazionale.